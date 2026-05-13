Москва13 мая Вести.Борт авиакомпании "Победа", следовавший из Москвы в аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" не мог приземлиться из-за временных ограничений. Об этом сообщает RT.

Согласно данным онлайн-табло аэрогавани, самолет приземлился в Пулково в 14.26 по московскому времени. Также были отменены несколько авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом.

Самолет вылетел из Внуково в 11.39 мск и кружил в районе поселка Паша в Волховском районе Ленинградской области и над Ладожским озером сообщает издание со ссылкой на данные сервиса FlightRadar24

Ранее аэропорт Пулково возобновил работу после отмены воздушной опасности.