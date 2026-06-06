Самолет, летевший в Петербург и севший в Хельсинки, вернулся в Турцию

Рейс Стамбул - Санкт-Петербург сел в Хельсинки и вернулся в Турцию Самолет, летевший в Петербург и севший в Хельсинки, вернулся в Турцию

Москва6 июн Вести.Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Санкт-Петербург и сделавший вынужденную посадку в Хельсинки из-за ограничения полетов в аэропорту Пулково, вернулся в Турцию. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.

Борт после ожидания в аэропорту Хельсинки вылетел обратно в Стамбул говорится в сообщении

Сейчас самолет уже приземлился в Турции.

Ранее Росавиация объявляла об ограничении работы аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов. Приостановка длилась несколько часов.