Москва6 июнВести.Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Санкт-Петербург и сделавший вынужденную посадку в Хельсинки из-за ограничения полетов в аэропорту Пулково, вернулся в Турцию. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза.
Борт после ожидания в аэропорту Хельсинки вылетел обратно в Стамбулговорится в сообщении
Сейчас самолет уже приземлился в Турции.
Ранее Росавиация объявляла об ограничении работы аэропорта Пулково для обеспечения безопасности полетов. Приостановка длилась несколько часов.