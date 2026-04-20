Самолет Петербург – Стамбул подал сигнал бедствия и экстренно сел в Бухаресте Baza: самолет Петербург – Стамбул сел в Бухаресте из-за самочувствия пассажира

Москва20 апр Вести.Самолет, следующий из Санкт-Петербурга в Стамбул, подал сигнал бедствия над Румынией и экстренно приземлился в Бухаресте из-за самочувствия пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 20 апреля, в понедельник, с лайнером Airbus A321 турецкой авиакомпании Pegasus. На борту преимущественно находились российские туристы.

Во время полета состояние одного из пассажиров стало стремительно ухудшаться, через два часа после вылета экипаж подал сигнал бедствия. После посадки на борт поднялась команда медиков говорится в сообщении источника

Решается вопрос о госпитализации пассажира.

Информации о дальнейших действиях экипажа нет, продолжило ли воздушное судно полет, неизвестно.

Компания-перевозчик Pegasus Airlines пока не комментировала случившееся.