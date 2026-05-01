Baza: россияне не могут вылететь из Стамбула из-за неисправности самолета

Baza: десятки россиян не могут вылететь из Стамбула Baza: россияне не могут вылететь из Стамбула из-за неисправности самолета

Москва1 мая Вести.Десятки граждан России уже более 17 часов не могут покинуть Стамбул из-за поломки воздушного судна авиакомпании Southwind Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Авиарейс, на котором находились пассажиры, должен был отправиться в Москву в 19.00, однако посадка не начиналась. Ожидание затянулось до трех часов ночи, когда представители авиакомпании объяснили причину задержки: самолет был неисправен.

Лишь около пяти часов утра, после более чем десятичасового ожидания в терминале, путешественники смогли добиться трансфера в отель. Сведений о новом времени вылета так и не было предоставлено.

Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с дефицитом авиабилетов в Турцию и ростом цен на туры на фоне масштабного сокращения рейсов.