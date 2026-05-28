Москва28 мая Вести.Российским туристам, планирующим поездки в Анталью на ближайшие даты, туроператоры предлагают перенести вылет или оформить возврат. Причина - отмена рейсов авиакомпании Air Anka между Турцией и российскими регионами, из-за чего на курортах застряли тысячи человек. Об этом сообщил Российский союз туроператоров (РСТ) на своем сайте.

Отмечается, что туристы не смогли вылететь в Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Самару, Сочи, и другие города. Сейчас туроператоры, работавшие с перевозчиком, продлевают застрявшим проживание за свой счет и ищут замену рейсов.

Ранее Росавиация информировала, что Air Anka продала провозные емкости туроператору Anex до конца октября, хотя разрешений на полеты в Россию после 25 мая у нее нет. Заявки перевозчика на новые рейсы турецкие авиавласти не удовлетворяют.

Заказчики чартеров - Anex и "Интурист" - уже организуют вывоз туристов самолетами других авиакомпаний. Тем, кто находится в Турции, продлят проживание за счет туроператора.

Предлагаем людям продлить проживание на курортах за наш счет, а для тех, кто еще находится в России, перенести даты поездки или оформить возврат сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева

Член правления РСТ Артур Мурадян добавил, что в предстоящем летнем сезоне из-за геополитической ситуации и санкций вероятность корректировок расписания рейсов очень высока.