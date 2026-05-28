Москва28 маяВести.Российских туристов, которые застряли в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka, вернут на Родину усилиями альтернативных перевозчиков. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Он сообщил, что возвращения в Россию ждут около трех тысяч российских туристов.
Турция - очень популярное направление. И по текущим рейсам, которые не вылетали вчера, например, количество туристов около 3 000 человек. Они будут все привезены в кратчайшие сроки альтернативными перевозчиками, и такие возможности естьсказал Горин
По его словам, вопросы с проживанием и покупкой альтернативных билетов решают туроператоры.
Так как речь идет именно об организованных туристах на туристическом рейсе, все вопросы решают туроператоры, заказчики рейсов за свой счет, и предлагают как проживание, так и альтернативные авиабилетыдобавил Горин
Авиакомпания Air Anka изменила ряд рейсов в Россию, включая направления из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. Росавиация проинформировала, что дополнительные разрешения на полет авиакомпании в Россию действовали до 25 мая.