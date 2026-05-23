После ДТП в Турции 14 российских туристов госпитализированы Генконсульство РФ: 14 российских туристов госпитализированы после ДТП в Анталье

Москва23 мая Вести.В Турции 14 российских туристов госпитализированы после ДТП с участием автобуса в провинции Анталья. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

Отмечается, что российское генконсульство находится в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами и местной полицией. Кроме того, дипломаты РФ держат ситуацию с аварией на приоритетном контроле.

Ранее стало известно, что экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецком Бельдиби в провинции Анталья, пострадали 14 человек.