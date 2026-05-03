Четыре человека погибли в аварии с автобусом на востоке Турции Автобус перевернулся на востоке Турции: 4 человека погибли, 15 ранены

Москва3 мая Вести.Автобус съехал с трассы и опрокинулся в провинции Малатья на востоке Турции: четыре человека погибли, 15 ранены, сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, автобус компании Muş Yolu Turizm съехал в кювет на трассе в провинции Малатья.

Согласно предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека и 15 получили ранения говорится в сообщении



Как отметил губернатор Малатьи Седдар Явуз, сейчас идут спасательные работы, на место ЧП направлены медики, пожарные и полиция.

В сообщении не уточняется, были ли в автобусе россияне.

Днем ранее крупный инцидент с автобусом произошел в Мексике, 11 человек погибли.