Москва3 маяВести.Автобус съехал с трассы и опрокинулся в провинции Малатья на востоке Турции: четыре человека погибли, 15 ранены, сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным телеканала, автобус компании Muş Yolu Turizm съехал в кювет на трассе в провинции Малатья.
Согласно предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека и 15 получили раненияговорится в сообщении
Как отметил губернатор Малатьи Седдар Явуз, сейчас идут спасательные работы, на место ЧП направлены медики, пожарные и полиция.
В сообщении не уточняется, были ли в автобусе россияне.
Днем ранее крупный инцидент с автобусом произошел в Мексике, 11 человек погибли.