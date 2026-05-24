Москва24 маяВести.Туристический автобус попал в ДТП в Турции, 46 человек пострадали. Об этом сообщает газета Türkiye.
Уточняется, что авария произошла на западе страны у деревни Йылдыран в провинции Чанаккале.
Направлявшийся из Анкары в Чанаккале туристический автобус по неизвестной причине вылетел с трассы в поле и перевернулсяговорится в публикации
В результате аварии пострадали 45 пассажиров и водитель. Угрозы жизни пострадавших нет.
Накануне, 23 мая, 14 российских туристов были госпитализированы после ДТП с участием автобуса в провинции Анталья.