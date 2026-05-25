В Турции семеро россиян пострадали в ДТП с туристическими микроавтобусами

Москва25 мая Вести.Семеро российских туристов пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в турецкой Анталье. Об этом пишет газета Alanya Postası.

Уточняется, что всего пострадали 13 туристов, семеро из которых – россияне, а шестеро – граждане Румынии.

Около 05​​​.00 (совпадает с мск. – Прим. ред.) два перевозивших туристов микроавтобуса столкнулись по неустановленной причине на трассе Белек – Кадрие. Пострадали 13 туристов отмечается в публикации

Газета подчеркивает, что пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, их состояние в норме. Начато расследование инцидента.

23 мая в Турции 14 российских туристов госпитализированы после ДТП с участием автобуса в провинции Анталья.