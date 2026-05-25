Москва25 маяВести.Семеро российских туристов пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в турецкой Анталье. Об этом пишет газета Alanya Postası.
Уточняется, что всего пострадали 13 туристов, семеро из которых – россияне, а шестеро – граждане Румынии.
Около 05.00 (совпадает с мск. – Прим. ред.) два перевозивших туристов микроавтобуса столкнулись по неустановленной причине на трассе Белек – Кадрие. Пострадали 13 туристовотмечается в публикации
Газета подчеркивает, что пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, их состояние в норме. Начато расследование инцидента.
