Москва13 маяВести.Российские дипломаты подтвердили факт смерти туриста из РФ в гостинице в турецкой Аланье. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.
По имеющейся информации, сегодня, 13 мая, прибывший на отдых в город Аланья российский турист 1982 года рождения был найден в номере одного из отелей без признаков жизни.рассказали там
Как уточнили в генконсульстве, на место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция. Точная причина смерти будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы.
В настоящее время оформляются необходимые документы для репатриации тела в Россиюдобавили там
Утром 13 мая издание Alanya Türk сообщило, что отдыхавший в Аланье 44-летний турист из России был найден мертвым в отеле. Инцидент произошел в районе Тюрклер.