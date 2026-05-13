Москва13 мая Вести.Российские дипломаты подтвердили факт смерти туриста из РФ в гостинице в турецкой Аланье. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

По имеющейся информации, сегодня, 13 мая, прибывший на отдых в город Аланья российский турист 1982 года рождения был найден в номере одного из отелей без признаков жизни. рассказали там

Как уточнили в генконсульстве, на место происшествия были вызваны скорая помощь и полиция. Точная причина смерти будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время оформляются необходимые документы для репатриации тела в Россию добавили там

Утром 13 мая издание Alanya Türk сообщило, что отдыхавший в Аланье 44-летний турист из России был найден мертвым в отеле. Инцидент произошел в районе Тюрклер.