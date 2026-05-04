РИА Новости: россияне сократили потребление алкоголя на курортах в Анталье

Туристы из России стали пить меньше алкоголя на курортах Турции РИА Новости: россияне сократили потребление алкоголя на курортах в Анталье

Москва4 мая Вести.Потребление спиртного российскими туристами, которые посещают курорты на территории турецкой провинции Анталья, в 2026 году заметно сократилось.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал владелец одного из местных отелей Мехмет Уста Бильгинер.

В этом сезоне мы видим, что российские туристы стали значительно меньше употреблять алкоголь по сравнению с предыдущими годами заявил собеседник агентства

Основными причинами таких изменений Бильгинер считает рост цен на отдых и сложные экономические условия, что мотивирует туристов более рационально относиться к расходам, в особенности в случаях, когда отдых не организован по системе "все включено".

Кроме того, продолжил турецкий отельер, изменилась структура туристического потока, в частности, возросло число семейных туристов и путешественников, предпочитающих спокойный отдых.

В середине марта в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что некоторые турецкие отели начали делать россиянам скидки до 50%.