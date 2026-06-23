В отелях Турции могут сократить ассортимент алкоголя в системе "все включено" В отелях Турции обсуждается сокращение алкоголя в системе "все включено"

Москва23 июн Вести.Отели в Турции могут сократить ассортимент алкогольных напитков в системе "все включено" на фоне роста расходов и высокой инфляции, такое мнение высказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в комментарии РИА Новости.

Источник агентства в турецком правительстве сообщал, что на курортах Турции не предвидится кардинальных изменений в системе "все включено". При этом, по его словам, представители туристической отрасли работают над новыми маркетинговыми кампаниями для поддержания спроса.

Высокая инфляция, по словам Эрчина, привела к значительному росту общих расходов отелей.

Поскольку курс иностранных валют в Турции растет не так быстро, как инфляция, цены в туризме в долларовом выражении остаются высокими. По сравнению с зарубежными направлениями это делает Турцию дорогим туристическим направлением объяснил эксперт

Он отметил, что полного отказа от системы "все включено" в курортных отелях Турции не ожидается, однако среди обсуждаемых вариантов есть вопрос о сокращении ассортимента алкогольных напитков. Также обсуждается уменьшение выбора блюд на шведском столе или обслуживание меньшим числом сотрудников, добавил эксперт.