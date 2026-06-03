В Турции готовятся к максимальному снижению цен на отдых Отельеры Турции обсуждают снижение цен из-за низкого спроса

Москва3 июн Вести.Спад спроса к началу летнего сезона заставил отельеров в Турции пересмотреть ценовую политику. В связи с этим управляющие гостиниц начали обсуждать "максимальное снижение цен", чтобы не потерять туристов.

Об этом рассказал отельер в Бодруме, член Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB) Нихат Юзбашы в беседе с РИА Новости. По его словам, к снижению цен турецких отельеров подталкивает падение спроса, а также растущая конкуренция со стороны других средиземноморских курортов.

Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. Мы сейчас обсуждаем максимальное снижение цен сказал Юзбашы

В мае представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что некоторые турецкие отели начали делать россиянам скидки до 50%, однако такие предложения не носят массового характера.