В Турции хотят изменить систему "все включено", не теряя российских туристов

В отелях Турции ищут способ ограничить систему "все включено" В Турции хотят изменить систему "все включено", не теряя российских туристов

Москва8 июн Вести.Отельеры Турции ищут способы внести ограничения в систему "все включено" без потери интереса иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом заявил отельер из Бодрума Исмаил Карагюль.

По его словам, которые приводит РИА Новости, система останется одним из главных преимуществ отелей страны.

Если изменения и будут вноситься, они должны повысить качество услуг и эффективность работы отелей, а не отпугнуть туристов заявил Карагюль

Отельер подчеркнул, что представители отрасли рассматривают более гибкие пакеты услуг внутри системы и расширение возможностей для отдыхающих за пределами гостиничных комплексов. Карагюль рассказал, что рост затрат вынуждает гостиничный бизнес искать новые решения, однако любые изменения должны учитывать ожидания туристов.

Он уточнил, что окончательных решений пока не принято, а обсуждения в отрасли направлены на повышение конкурентоспособности турецкого туризма на фоне других средиземноморских направлений.

О возможной реформе системы "все включено" в турецких отелях стало известно 20 января. Сообщалось, что власти республики приступили к анализу предложений, поступивших от представителей туристического бизнеса.