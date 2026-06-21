Курорты Турции пустеют без россиян SHOT: в Турции закрываются магазины и отели из-за отсутствия российских туристов

Москва21 июн Вести.Из-за отсутствия российских туристов на курортах Турции закрываются магазины и отели, сообщает SHOT в своем Telegram-канале.

Отельеры говорят, что в этом году туристы из РФ едут в Турцию не так активно, как раньше. По информации издания, турецкие бизнесмены уже фиксируют отток отдыхающих из России.

Тенденцию заметили на курортах Антальи, где за первые полгода через местный аэропорт прилетело 711 тысяч человек, что на 10% ниже, чем годом ранее говорится в сообщении

Хозяева отелей уже готовы к снижению цен на июль и август, чтобы привлечь туристов.

Отельеры жалуются, что раньше в июне пляжи и отели были забиты, а сейчас отдыхающих почти нет. В настоящее время на шезлонгах можно увидеть лишь редких загорающих, а в кафе и барах признаются, что туристов нет. К примеру, популярный курорт "Клеопатра" вообще пустует.

Отмечается, что глава объединения отельеров Антальи Хюсейн Дегирменджи уже назвал прошедшие полгода худшими в истории. Существенный спрос снизился из-за кризиса на Ближнем Востоке, в результате которого целый ряд магазинов и заведений на курорте не пережил межсезонья и был вынужден закрыться.

Ранее сообщалось, что турпотоки в мире изменились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, заметно увеличилось число туристов из Вьетнама и Турции, выбирающих для отдыха Россию.