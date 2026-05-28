РСТ: застрявших из-за отмены рейсов Air Anka россиян разместили в отелях РСТ: россиян после отмены рейсов Air Anka разместили в гостиницах

Москва28 мая Вести.Российские туристы, столкнувшиеся с отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka, размещены в отелях и ожидают информации о вылетах. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Air Anka изменила ряд рейсов в Россию, включая направления из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. Ранее Росавиация сообщила, что дополнительные разрешения на полеты авиакомпании в Россию действовали до 25 мая, а новые заявки не были согласованы с турецкой стороной.

Как уточнила директор по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарья Домостроева, часть туристов уже была отправлена в Россию резервными рейсами. По ее словам, компания индивидуально прорабатывает варианты возвращения для каждого клиента.

В туроператоре Anex сообщили, что туристам предлагают продлить проживание на курортах за счет компании, а тем, кто еще не вылетел из России, – перенести даты поездки или оформить возврат средств.

Туроператоры отметили, что продолжают в индивидуальном порядке решать вопросы с размещением и организацией вылета клиентов.