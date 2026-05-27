В Росавиации объяснили продажу билетов турецкой авиакомпании Air Anka Заявки Air Anka на новые рейсы в РФ не удовлетворяются по согласованию с Турцией

Москва27 мая Вести.В летнем расписании полетов, согласованном авиаслужбами России и Турции, не были запланированы рейсы турецкой авиакомпании Air Anka.

В Росавиации подчеркнули, что дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы Air Anka были выданы до 25 мая включительно.

Несмотря на отсутствие разрешений на полеты в Россию после 25 мая, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору ANEX Tour до конца октября. По согласованию с авиавластями Турции заявки перевозчика на новые рейсы не удовлетворяются отмечается в Telegram-канале ведомства

В Росавиации уточнили, что дефицита провозных емкостей для перевозки граждан между Россией и Турцией нет.

Для минимизации дискомфорта туристов ANEX Tour предлагает находящимся на курортах клиентам продлить проживание за счет туроператора. Для тех, кто еще находится в России, сделать перенос дат по необходимости, на другие даты можно сделать возврат.