Москва17 маяВести.Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация.
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в ведомстве.
Возможны корректировки в расписании рейсовговорится в публикации
Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве.
Три часа назад Росавиация сообщала о том, что во Внуково отменены введенные ранее ограничения.