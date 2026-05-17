Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию, сообщает Росавиация Росавиация: аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Москва17 мая Вести.Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, информирует Росавиация.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, пояснили в ведомстве.

Сообщение размещено в мессенджере MAX в 14.19.

Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в публикации

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве.

Три часа назад Росавиация сообщала о том, что во Внуково отменены введенные ранее ограничения.