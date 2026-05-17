Москва17 мая Вести.Все рейсы, выполняемые через Московский аэропорт Внуково, осуществляются путем согласования с соответствующими органами. Этьи меры необходимс в связи с тем, что вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства, проинформировала Росавиация.

В этой связи пассажирам следует быть внимательнее и следить за корректировками в расписании, сверяясь с данными табло вылетов и прилетов.