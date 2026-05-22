Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию Росавиация: аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва22 мая Вести.В ночь на пятницу, 22 мая, столичны аэропорт Внуково из-за ограничений на полеты обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами отмечается в сообщении, которое опубликовано было в 00.15 по московскому времени.

Это связано с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Данные меры приняты для безопасности полетов.