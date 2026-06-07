Туристы из Вьетнама и Турции все чаще выбирают для отдыха Россию

Туристы из Вьетнама и Турции все чаще приезжают в Россию на отдых Туристы из Вьетнама и Турции все чаще выбирают для отдыха Россию

Москва7 июн Вести.Мировые турпотоки изменились из-за конфликта на Ближнем Востоке. Так, заметно увеличилось количество туристов из Вьетнама и Турции, выбирающих для отдыха Россию, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев в интервью РИА Новости.

Обстановка на Ближнем Востоке затронула российскую туристическую отрасль по выезду и въезду​ туристов, отметил Кондратьев​​.

Туроператоры быстро и эффективно поменяли направления, куда отправлять российских туристов. У нас по Вьетнаму взрывной рост - условно 500 тыс. россиян за четыре месяца. А за прошлый год было 690 тыс. Растет и их интерес к поездкам к нам приводит РИА Новости слова Кондратьева

При этом растет как организованный туризм из Вьетнама в Россию, так и индивидуальный.

Часть туристов, которые изначально планировали свои поездки в страны Ближнего Востока, сейчас едут в том числе в Россию. То же самое по гражданам Турции мы видим. У нас по итогам прошлого года в районе 160-180 тыс. туристов из Турции. Сейчас идет рост до 30-35% по I кварталу подчеркнул Кондратьев

По его мнению, в условиях визового режима с Турцией это хороший рост.

Между тем впервые с начала ближневосточного конфликта российские туроператоры начали получать заявки на туры в Россию от иранских туристов.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров, замглавы "Интуриста" Александра Мусихина, рынок оживает, но поведение туристов изменилось, они выбирают дешевые туры.