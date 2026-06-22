Baza: более 200 туристов из РФ вторые сутки не могут улететь из Антальи в Москву

Более 200 отдыхавших в Турции россиян не могут вернуться домой Baza: более 200 туристов из РФ вторые сутки не могут улететь из Антальи в Москву

Москва22 июн Вести.Более 200 российских туристов застряли в аэропорту турецкой Антальи. Они не могут вылететь в Москву уже вторые сутки, пишет Telegram-канал Baza.

По данным ресурса, речь идет о пассажирах рейса 2S011 авиакомпании Southwind, среди которых – дети, беременные женщины и пожилые люди. Все они должны были вылететь еще 21 июня. Рейс несколько раз переносили в течение дня, а вечером и вовсе отменили.

Людей разместили в гостиницах, а утром следующего дня вновь привезли в аэропорт. Однако после повторной регистрации вылет самолета снова был задержан.

Туристы ждут отправки в Москву уже вторые сутки. По данным канала, они жалуются на отсутствие питания и воды, а у многих заканчиваются деньги после отпуска. Когда именно самолет полетит в Россию – неизвестно.