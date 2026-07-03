Турецкие власти призвали туристов из России сообщать о мошенничестве в такси

Власти Турции призвали российских туристов сообщать о таксистах-мошенниках Турецкие власти призвали туристов из России сообщать о мошенничестве в такси

Москва3 июл Вести.Власти Антальи призвали туристов, в том числе из России, немедленно сообщать о случаях мошенничества и завышения стоимости поездок со стороны турецких таксистов, заявил представитель муниципалитета Антальи в интервью РИА Новости.

Мы призываем всех туристов, включая гостей из России, не оставлять без внимания случаи мошенничества или недобросовестного поведения отдельных водителей такси приводит РИА Новости слова турецкого чиновника

Власти проверяют каждое обращение от туристов и принимают предусмотренные законом меры в случает подтверждения фактов нарушений, подчеркнул представитель муниципалитета.

Власти совместно с транспортными службами продолжают проверки работы таксистов и советуют туристам пользоваться официальными автомобилями, следить за использованием таксометра и при любых нарушениях обращаться в местные правоохранительные органы, заявил чиновник.

В интернете появился видеоролик, в котором между иностранным туристом и турецким таксистом произошел конфликт из-за предполагаемого завышения стоимости поездки. Видеоролик набрал сотни тысяч просмотров и вызвал бурную общественную реакцию.

На прошлой неделе сообщалось, что более 200 российских туристов застряли в аэропорту турецкой Антальи.