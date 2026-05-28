Москва28 мая Вести.Туристам, которые планировали перелеты авиакомпанией Air Anka, предложат альтернативные варианты. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Турецкая авиакомпания Air Anka изменила ряд рейсов в Россию, включая направления из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. В связи с этим несколько тысяч российских туристов не могут вернуться домой. Росавиация проинформировала, что дополнительные разрешения на полет авиакомпании в Россию действовали до 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции.

Туристы, которые планировали поездки на этой авиакомпании в будущем, не пострадают. Им предложены альтернативные варианты либо возврат денежных средств заверил Дмитрий Горин

По его информации, всех туристов, застрявших в Анталье из-за отмены рейсов Air Anka, разместили в отелях, туркомпании вернут их домой в ближайшие дни. На вывоз нужно 10-15 самолетов, соответственно, такую задачу можно решить за два-три дня.