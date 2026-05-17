Россиянин задержан в Анталье после конфликта с местным жителем

В Анталье задержан россиянин после конфликта с местным жителем Россиянин задержан в Анталье после конфликта с местным жителем

Москва17 мая Вести.В турецкой Анталье задержан гражданин России после конфликта с местным жителем. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Анталье.

По данным дипмиссии, задержание произошло по заявлению гражданина Турции в результате произошедшего между ними конфликта. Сейчас россиянин находится в пенитенциарном учреждении Антальи.

В консульстве уточнили, что при их содействии организована консультация с местным адвокатом. Дипломаты также поддерживают контакт с супругой задержанного и турецкими властями, оказывая необходимую консульскую помощь в рамках своих полномочий.

Днем ранее стало известно о задержании в Анталье другого россиянина по подозрению в жестоком обращении с животными. Сейчас он ожидает депортации.