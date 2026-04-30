На Северном Кипре суд арестовал гражданина РФ за нападение на полицейских

Россиянин арестован на Северном Кипре за нападение на полицейских На Северном Кипре суд арестовал гражданина РФ за нападение на полицейских

Москва30 апр Вести.В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) под стражу взят российский турист, ставший участником серьезного инцидента с местными правоохранительными органами. Как сообщает агентство Maguşa, происшествие зафиксировано в городе Гирне вскоре после прибытия мужчины в республику.

По сведениям источника, конфликт начался с вызова полиции местными жителями, обеспокоенными поведением нетрезвого приезжего.

Полицейские заметили нетрезвого иностранца в Гирне. Россиянин отказался сдать тест на алкоголь, стал громко кричать, вызвав страх и панику передает издание

В ходе попытки задержания ситуация обострилась: мужчина оказал ожесточенное сопротивление. По данным следствия, действия туриста привели к травмам у представителей власти.

Полицейский Мухаммед Эркан рассказал суду, что турист сжал двумя руками горло другого сотрудника полиции. Еще один полицейский пытался вмешаться, но подозреваемый жестко отодвинул его, в результате сломав палец мужчине уточняет агентство

В результате судебного заседания, прошедшего в среду вечером, россиянин арестован на одни сутки. Его обвиняют в нападении на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и нахождении в состоянии опьянения в общественном месте.