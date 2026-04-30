Москва30 апрВести.В Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) под стражу взят российский турист, ставший участником серьезного инцидента с местными правоохранительными органами. Как сообщает агентство Maguşa, происшествие зафиксировано в городе Гирне вскоре после прибытия мужчины в республику.
По сведениям источника, конфликт начался с вызова полиции местными жителями, обеспокоенными поведением нетрезвого приезжего.
Полицейские заметили нетрезвого иностранца в Гирне. Россиянин отказался сдать тест на алкоголь, стал громко кричать, вызвав страх и паникупередает издание
В ходе попытки задержания ситуация обострилась: мужчина оказал ожесточенное сопротивление. По данным следствия, действия туриста привели к травмам у представителей власти.
Полицейский Мухаммед Эркан рассказал суду, что турист сжал двумя руками горло другого сотрудника полиции. Еще один полицейский пытался вмешаться, но подозреваемый жестко отодвинул его, в результате сломав палец мужчинеуточняет агентство
В результате судебного заседания, прошедшего в среду вечером, россиянин арестован на одни сутки. Его обвиняют в нападении на сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей и нахождении в состоянии опьянения в общественном месте.