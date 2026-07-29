В Кабардино-Балкарии завели дело по факту применения силы против полицейского

Житель КБР подозревается в применении физической силы в отношении полицейского В Кабардино-Балкарии завели дело по факту применения силы против полицейского

Москва29 июл Вести.В Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, отмечается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы отмечается в сообщении

Следствие установило, что 14 июля 2026 года подозреваемый в нетрезвом виде был доставлен в отделение полиции Прохладненского района. Там он применил в отношении одного из стража порядка физическую силу.