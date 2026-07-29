Москва29 июлВести.В Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, отмечается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базыотмечается в сообщении
Следствие установило, что 14 июля 2026 года подозреваемый в нетрезвом виде был доставлен в отделение полиции Прохладненского района. Там он применил в отношении одного из стража порядка физическую силу.