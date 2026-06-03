Житель КЧР приговорен к реальному сроку за насилие в отношении полицейских

В КЧР мужчина осужден за применение насилия в отношении полицейских Житель КЧР приговорен к реальному сроку за насилие в отношении полицейских

Москва3 июн Вести.В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии вынесен приговор в отношении местного жителя, применившего насилие в отношении сотрудников полиции. Об этом в MAX сообщает Следком КЧР.

Как установило следствие, 6 июля 2025 года при проверке личности фигурант применил физическое насилие в ответ на законные действия сотрудников полиции. Злоумышленника доставили в следственный отдел.

Причастность фигуранта к инкриминированным деяниям подтверждена совокупностью собранных по делу доказательств… говорится в сообщении

По статьям о покушении на применение насилия и применении насилия в отношении представителя власти суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.