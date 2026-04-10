Москва10 апрВести.В Москве предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подробности сообщает столичный СК в MAX.
По материалам следствия, 5 апреля 2026 года фигурант находился у подъезда жилого дома на улице Академика Арцимовича. Не пожелав подчиниться законным требованиям сотрудников полиции, он напал на одного из полицейских.
С фигурантом проведены следственные действияговорится в сообщении
Следователи продолжаются необходимые следственные мероприятия для закрепления доказательственной базы.