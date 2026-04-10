В Москве мужчину будут судить за нападение на представителя власти

Москва10 апр Вести.В Москве предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подробности сообщает столичный СК в MAX.

По материалам следствия, 5 апреля 2026 года фигурант находился у подъезда жилого дома на улице Академика Арцимовича. Не пожелав подчиниться законным требованиям сотрудников полиции, он напал на одного из полицейских.

С фигурантом проведены следственные действия говорится в сообщении

Следователи продолжаются необходимые следственные мероприятия для закрепления доказательственной базы.