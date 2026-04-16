В Москве возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти

На востоке Москвы ранее судимый мужчина применил насилие к представителю власти

Москва16 апр Вести.Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает столичный главк СК.

По данным следствия, ранним утром 3 апреля мужчина, находившийся в одном из отделов полиции на востоке Москвы, применил насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления … применение насилия в отношении представителя власти говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

С фигурантом дела проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.