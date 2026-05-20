Суд в Москве арестовал мужчину до 18 июля за ранение полицейского

В Москве арестовали мужчину, ранившего полицейского ножом

Москва20 мая Вести.Мещанский районный суд Москвы огласил решение в отношении Артура Хайруллина за угрозы ножом сотрудникам полиции. Мужчина отправлен под стражу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Инцидент произошел 18 мая в Рязанском переулке.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2026 года в отношении Хайруллина Артура, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов говорится в публикации

Арестованный мужчина не выполнил законное требование полицейских о прекращении нарушении общественного порядка. Более того, он достал нож, стал угрожать им и нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.