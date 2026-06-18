Москва18 июнВести.В Москве задержан уроженец Ульяновска, нанесший несколько ударов по прохожему в центре столицы. Об этом сообщает начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.
В связи с произошедшим инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.
Задержан уроженец Ульяновска по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью гражданиназаявил Васенин
Уточняется, что инцидент произошел в Петроверигском переулке в результате словесного конфликта. Он перерос в применение силы в отношении москвича, который впоследствии был госпитализирован.
Задержанный заключен под стражу. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.