На востоке Москвы задержан мужчина, ударивший ножом прохожего Ударивший прохожего ножом мужчина задержан в Москве

Москва7 мая Вести.В Москве полиция задержала мужчину, который напал с ножом на прохожего. Подробности сообщает в MAX столичная полиция. Инцидент произошел на востоке столицы.

На остановке "Главная аллея" во время драки злоумышленник нанес оппоненту удар ножом в живот говорится в сообщении

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Измайлово удалось оперативно задержать подозреваемого на Вольной улице. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Калмыкии.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурант заключен под стражу.