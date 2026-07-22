Москва22 июлВести.В Орехово-Зуево полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области.
Как отмечается, на улице Гагарина произошел конфликт между двумя местными жителями. Один из из них нанес приятелю ножевое ранение. Пострадавший 1993 года рождения был экстренно госпитализирован.
В результате проведенных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался местный житель 1969 года рожденияотметила пресс-служба в МАХ
Нападавший находится по стражей, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.