Мужчина напал с ножом на своего знакомого в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево задержан мужчина, подозреваемый в поножовщине Мужчина напал с ножом на своего знакомого в Орехово-Зуево

Москва22 июл Вести.В Орехово-Зуево полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба полиции Московской области.

Как отмечается, на улице Гагарина произошел конфликт между двумя местными жителями. Один из из них нанес приятелю ножевое ранение. Пострадавший 1993 года рождения был экстренно госпитализирован.

В результате проведенных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния. Им оказался местный житель 1969 года рождения отметила пресс-служба в МАХ

Нападавший находится по стражей, возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.