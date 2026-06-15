Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на улице Ташкентской в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на улице Ташкентской в Москве

Москва15 июн Вести.В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого вблизи улицы Ташкентской. Об этом сообщил столичный Следственный комитет (СК).

По данным следствия, ночью 15 июня фигурант не менее одного раза ударил ножом своего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

В кратчайшие сроки подозреваемый … задержан. По месту его жительства обнаружено и изъято орудие преступления, по которому назначен ряд судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и дактилоскопическая говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По данным московского ГУ МВД России, задержанный — ранее судимый местный житель, 1960 г.р. Предварительно, причиной произошедшего стал бытовой конфликт.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Осмотрено место происшествия, допрошен ряд свидетелей.

С фигурантом проводятся следственные действия. Расследование продолжается.