Мужчина зарубил знакомого топориком в квартире на востоке Москвы

Задержан подозреваемый в убийстве топориком в квартире на востоке Москвы Мужчина зарубил знакомого топориком в квартире на востоке Москвы

Москва21 июл Вести.Подозреваемый в убийстве на востоке Москвы задержан, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

Преступление было совершено вечером в минувший понедельник, 20 июля, в квартире дома на 13-й Парковой улице.

Между двумя знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин ударил другого тяжелым предметом по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте говорится в публикации ведомства в MAX

Судя по опубликованным Следственным комитетом кадрам из квартиры, где произошло убийство, орудием преступления стал топорик.

Случившееся квалифицировали по статье УК РФ об убийстве, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.