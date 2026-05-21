Избрана мера пресечения предполагаемому убийце женщины на северо-западе Москвы

Москва21 мая Вести.Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, чье тело нашли в квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Тушинский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2026 года в отношении Смелова Алексея Владимировича говорится в Telegram-канале инстанции

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли в квартире жилого дома 18 мая 2026 года. По версии следствия, с ней расправился мужчина, с которым она в последнее время проживала. Сам он в ходе допроса признался, что сделал это во время ссоры.