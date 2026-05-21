Москва21 маяВести.В Москве арестован иностранец по обвинению в убийстве женщины на юго-востоке столицы. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города, его отправили в СИЗО на два месяца.
Люблинский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля 2026 года в отношении гражданина Кыргызской Республики Сапарбека уулу Жанарбека. По версии следствия, Сапарбек совершил убийство гражданки Кыргызстана, чей труп был обнаружен в квартиреговорится в Telegram-канале инстанции
Тело жертвы с множественными телесными повреждениями нашли 18 мая, в понедельник, в доме на Люблинской улице, оно было спрятано в диван.