Москва21 мая Вести.В Москве арестован иностранец по обвинению в убийстве женщины на юго-востоке столицы. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города, его отправили в СИЗО на два месяца.

Люблинский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля 2026 года в отношении гражданина Кыргызской Республики Сапарбека уулу Жанарбека. По версии следствия, Сапарбек совершил убийство гражданки Кыргызстана, чей труп был обнаружен в квартире говорится в Telegram-канале инстанции

Тело жертвы с множественными телесными повреждениями нашли 18 мая, в понедельник, в доме на Люблинской улице, оно было спрятано в диван.