Москва19 маяВести.На юго-востоке Москвы иностранец расправился со своей соседкой по квартире, спрятал тело в диван и сбежал из России. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.
Труп обнаружили 18 мая, в понедельник, в доме на Люблинской улице. Правоохранители пришли туда после заявления сестры погибшей, та переживала, что родственница более 10 дней не выходит на связь.
В диване обнаружено тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений… Установлено, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее сосед по квартире - иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы Россииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Возбуждено уголовное дело. Следственные органы намерены в ближайшее время заочно предъявить обвинение предполагаемому преступнику.