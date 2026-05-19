В Москве иностранец убил свою соседку по квартире и сбежал из России

Москва19 мая Вести.На юго-востоке Москвы иностранец расправился со своей соседкой по квартире, спрятал тело в диван и сбежал из России. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

Труп обнаружили 18 мая, в понедельник, в доме на Люблинской улице. Правоохранители пришли туда после заявления сестры погибшей, та переживала, что родственница более 10 дней не выходит на связь.

В диване обнаружено тело пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений… Установлено, что телесные повреждения потерпевшей нанес ее сосед по квартире - иностранный гражданин 1996 года рождения, который после произошедшего выехал за пределы России говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело. Следственные органы намерены в ближайшее время заочно предъявить обвинение предполагаемому преступнику.