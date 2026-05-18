Москва18 маяВести.Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на северо-западе Москвы… По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый потерпевшейговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
С заявлением об исчезновении женщины к правоохранителям обратился ее муж. Силовики восстановили маршрут передвижения, в том числе с помощью камер видеонаблюдения, и выяснили место, где пропавшую видели в последний раз.
Подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы.