Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины на северо-западе Москвы

Москва18 мая Вести.Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины на северо-западе Москвы… По подозрению в указанном преступлении задержан знакомый потерпевшей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

С заявлением об исчезновении женщины к правоохранителям обратился ее муж. Силовики восстановили маршрут передвижения, в том числе с помощью камер видеонаблюдения, и выяснили место, где пропавшую видели в последний раз.

Подозреваемого в ближайшее время доставят в следственные органы.