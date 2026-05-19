Москва19 маяВести.Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. С момента убийства мог пройти месяц, сообщили ИС "Вести".
В начале 2026 года 38-летняя Мария Прокопчик, оставаясь в официальном барке, переехала в квартиру на Пятницком шоссе. Жилое помещение принадлежит ее сожителю Алексею Смелову. Супруг, обеспокоенный тем, что женщина долго не отвечала на телефонные звонки, обратился в полицию.
Правоохранители выяснили, что женщина все время была в квартире у любовника. Сегодня там же нашли ее тело с ножевым ранением, нанесенным в область шеи. По неподтвержденным данным, Мария погибла примерно месяц назад. Ее возлюбленного Алексея Смелова задержалисообщили ИС "Вести"
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".