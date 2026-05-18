Москва18 мая Вести.Правоохранители задержали предполагаемого убийцу женщины, тело которой нашли в квартире жилого дома на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления на северо-западе столицы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Силовики обнаружили убитую в квартире на Пятницком шоссе 18 мая, в понедельник, когда начали ее поиски по заявлению супруга. По некоторым данным, преступник перерезал ей горло. Возбуждено уголовное дело.