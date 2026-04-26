СК: установлен и задержан подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы

В Москве задержан подозреваемый в убийстве женщины СК: установлен и задержан подозреваемый в убийстве женщины на западе Москвы

Москва26 апр Вести.В Москве установлен и задержан подозреваемый в убийстве женщины, тело которой было обнаружено с многочисленными ножевыми ранениями на западе мегаполиса. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета России.

В кратчайшие сроки в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и оперативных сотрудников полиции местонахождение подозреваемого в совершении преступления установлено, он задержан говорится в Telegram-канале ведомства

Предполагаемым преступником оказался местный житель 1982 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для следственных действий.

Ранее сообщалось, что вечером 25 апреля в помещении на улице Верейской было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.