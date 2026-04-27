СК просит арестовать предполагаемого убийцу незнакомки в офисе на западе Москвы

Вооружившийся арбалетом, битой и ножами мужчина признался в убийстве в Москве СК просит арестовать предполагаемого убийцу незнакомки в офисе на западе Москвы

Москва27 апр Вести.Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в убийстве женщины на западе Москвы, сообщили в мессенджере MAX в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным силовиков, вечером в минувшую субботу, 25 апреля, будущий фигурант расследования пришел в помещение коммерческой компании на Верейской улице.

При себе у мужчины был арбалет, бейсбольная бита и два ножа.

Злоумышленник несколько раз ударил битой незнакомую ему женщину, после чего нанес ей не менее пяти ножевых ранений. Пострадавшая скончалась на месте преступления в офисе.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. С его участием проведена проверка показаний на месте говорится в заявлении ведомства

Предполагаемый убийца сбежал, однако его удалось оперативно задержать. Дома у фигуранта обнаружили большую коллекцию предметов, которые, предположительно, могут являться холодным оружием.