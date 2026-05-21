Обвиняемого в убийстве женщины в СЗАО Москвы могут взять под стражу

Следствие запросило арест обвиняемого в убийстве женщины на северо-западе Москвы Обвиняемого в убийстве женщины в СЗАО Москвы могут взять под стражу

Москва21 мая Вести.На северо‑западе Москвы расследуется жестокое убийство женщины. Следствие уже вышло на подозреваемого и теперь просит суд арестовать его. Об этом сообщает Следственный комитет Москвы.

Сегодня следствие ходатайствует перед Тушинским районным судом г. Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении ведомства

18 мая 2026 года в полицию обратился мужчина с заявлением об исчезновении супруги. Следователям столичного Следственного комитета вместе с оперативниками удалось установить квартиру, где женщину видели в последний раз. Когда следователи осмотрели жильё, они нашли тело пропавшей с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления задержали мужчину, с которым погибшая в последнее время проживала. Ему предъявили обвинение, и на допросе он полностью признал вину. По его словам, трагедия произошла из‑за внезапно вспыхнувшего конфликта.

Сейчас следствие ходатайствует перед Тушинским районным судом Москвы о том, чтобы обвиняемого взяли под стражу. Расследование продолжается.