СК раскрыл убийство женщины, совершенное в 1995 году на севере Москвы В Москве раскрыто убийство женщины 31-летней давности

Москва15 июл Вести.В Москве раскрыто убийство, которое было совершено на севере города в 1995 году, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета в MAX.

В публикации уточняется, что дело квалифицировано по статье об умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений и при отягчающих обстоятельствах.

По данным следствия, преступление было совершено в августе 1995 года на улице Куусинена. Фигурант познакомился с потерпевшей на улице, они употребляли спиртные напитки, после чего женщина пригласила будущего убийцу домой, где они продолжили распитие алкоголя.

Находясь в квартире, фигурант обратил внимание на имущество - импортную технику, хрустальный набор посуды и икону. С целью хищения указанного имущества злоумышленник совершил нападение на хозяйку квартиры, нанеся ей не менее трех ударов ножом по жизненно-важным органам сказано в сообщении

От полученных повреждений женщина скончалась на месте, а убийца ограбил квартиру и скрылся с места происшествия.

Расследование было затруднено отсутствием объективных данных, указывающих на конкретного виновного. Однако специалисты проанализировали ранее собранные доказательства. В частности, проверили по базам учета папиллярные узоры пальцев рук, обнаруженные на месте преступления. В ходе их проверки выяснилось, что следы принадлежат ранее неоднократно судимому местному жителю.

Оперативники смогли установить его местонахождение и задержать. Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.