Москва15 июлВести.В Москве раскрыто убийство, которое было совершено на севере города в 1995 году, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета в MAX.
В публикации уточняется, что дело квалифицировано по статье об умышленном убийстве, совершенном из корыстных побуждений и при отягчающих обстоятельствах.
По данным следствия, преступление было совершено в августе 1995 года на улице Куусинена. Фигурант познакомился с потерпевшей на улице, они употребляли спиртные напитки, после чего женщина пригласила будущего убийцу домой, где они продолжили распитие алкоголя.
Находясь в квартире, фигурант обратил внимание на имущество - импортную технику, хрустальный набор посуды и икону. С целью хищения указанного имущества злоумышленник совершил нападение на хозяйку квартиры, нанеся ей не менее трех ударов ножом по жизненно-важным органамсказано в сообщении
От полученных повреждений женщина скончалась на месте, а убийца ограбил квартиру и скрылся с места происшествия.
Расследование было затруднено отсутствием объективных данных, указывающих на конкретного виновного. Однако специалисты проанализировали ранее собранные доказательства. В частности, проверили по базам учета папиллярные узоры пальцев рук, обнаруженные на месте преступления. В ходе их проверки выяснилось, что следы принадлежат ранее неоднократно судимому местному жителю.
Оперативники смогли установить его местонахождение и задержать. Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу.