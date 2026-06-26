В Москве мужчину будут судить за жестокое убийство девушки в 1995 году

В Москве мужчину осудят за убийство, совершенное более 30 лет назад В Москве мужчину будут судить за жестокое убийство девушки в 1995 году

Москва26 июн Вести.В Москве утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который убил свою 19-летнюю знакомую более 30 лет назад. Об этом сообщила прокуратура Москвы на платформе MAX.

Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя столицы. Он обвиняется по п.п. "а", "г", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, с особой жестокостью и совершенное по предварительному сговору группой лиц) говорится в публикации надзорного ведомства

По данным следствия, в ночь с 12 на 13 августа 1995 года мужчина вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находился в квартире жилого дома на улице Новорогожской. На почве личной неприязни они нанесли девушке не менее 54 ножевых ранений в область жизненно важных органов, после чего похитили из квартиры 50 тысяч рублей.

Обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время фигурант находится под стражей.