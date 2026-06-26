Москва26 июнВести.В Москве утверждено обвинительное заключение в отношении мужчины, который убил свою 19-летнюю знакомую более 30 лет назад. Об этом сообщила прокуратура Москвы на платформе MAX.
Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя столицы. Он обвиняется по п.п. "а", "г", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений, с особой жестокостью и совершенное по предварительному сговору группой лиц)говорится в публикации надзорного ведомства
По данным следствия, в ночь с 12 на 13 августа 1995 года мужчина вместе с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находился в квартире жилого дома на улице Новорогожской. На почве личной неприязни они нанесли девушке не менее 54 ножевых ранений в область жизненно важных органов, после чего похитили из квартиры 50 тысяч рублей.
Обвиняемый полностью признал вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В настоящее время фигурант находится под стражей.