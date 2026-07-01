Суд вынес приговор по делу об убийстве 9-летней девочки в 1999 году в Москве В Москве осужден рецидивист, убивший 9-летнюю девочку в 1999 году

Москва1 июл Вести.Суд поставил точку в деле об убийстве 9-летней девочки, совершенном в Москве в 1999 году. Как сообщает Следственный комитет России, в особо тяжком преступлении признан виновным 73-летний уроженец Тамбовской области, его отправили в колонию на 20 лет.

В Москве вынесен приговор мужчине за убийство 9-летней девочки в 1999 году… Назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что фигурант – рецидивист, который уже отбывает наказание в ИК. Согласно выводам следствия, 24 января 1999-го он заманил ребенка в подвал на улице Грекова и изнасиловал, а после завел в заброшенный дом и убил.

Выйти на преступника удалось, в том числе, благодаря молекулярно-генетической экспертизе. В ходе следствия мужчина во всем признался и рассказал детали во время проверки показаний на месте.