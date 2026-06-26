Москва26 июнВести.В Москве раскрыто убийство, совершенное более 20 лет назад, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
Преступление было совершено 3 июля 2005 на Большой Андроньевской улице в Центральном административном округе Москвы.
Фигурант и его знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с потерпевшей. В ходе ссоры мужчина задушил женщину чулкамиговорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX
Злоумышленники скрылись, в 2005 их личности установить не удалось. Впоследствии был проведен детальный анализ ранее собранных доказательств. В ходе экспертиз специалисты выявили мужской генотип, который совпал с имеющимися в базе данными неоднократно судимого гражданина 1969 года рождения.
Фигурант признал вину в ходе допроса, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражей.
В Следкоме отметили, что соучастница убийства скончалась в 2006 году.