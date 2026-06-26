Раскрыто убийство, совершенное в 2005 году в центре Москвы

Найден мужчина, 20 лет назад задушивший женщину чулками в центре Москвы Раскрыто убийство, совершенное в 2005 году в центре Москвы

Москва26 июн Вести.В Москве раскрыто убийство, совершенное более 20 лет назад, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Преступление было совершено 3 июля 2005 на Большой Андроньевской улице в Центральном административном округе Москвы.

Фигурант и его знакомая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в конфликт с потерпевшей. В ходе ссоры мужчина задушил женщину чулками говорится в публикации ведомства, размещенной в мессенджере MAX

Злоумышленники скрылись, в 2005 их личности установить не удалось. Впоследствии был проведен детальный анализ ранее собранных доказательств. В ходе экспертиз специалисты выявили мужской генотип, который совпал с имеющимися в базе данными неоднократно судимого гражданина 1969 года рождения.

Фигурант признал вину в ходе допроса, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражей.

В Следкоме отметили, что соучастница убийства скончалась в 2006 году.